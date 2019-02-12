KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri daha tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 askeri personelden S.K. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 zanlı, Kırıkkale, Tekirdağ, Ankara, Tunceli, Mersin, Konya, Düzce, Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.