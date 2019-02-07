banner271

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

- Kırıkkale merkezli 10 ildeki operasyonda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

FETÖ'nün
banner230

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 askeri personelden Z.E, Ö.E, M.E.A, M.E.G, M.Ü, A.Y.B. ve R.B.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.E, Ö.E. ve M.E.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.E.G, M.Ü, A.Y.B. ve R.B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TSK'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 zanlının yakalanması amacıyla Kırıkkale merkezli Tekirdağ, Ankara, Tunceli, Mersin, Konya, Düzce, Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

YORUM EKLE
Gönder