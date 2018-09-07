SİVAS (AA) - Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Sivas, Ankara, Mersin, Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, biri daha önce görevinden ihraç edilen 3 astsubay ile 1 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen astsubaylar B.D, F.H, tutuklandı, astsubay A.D. ile öğretmen M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.