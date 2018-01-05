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FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyonda 62 gözaltı

Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 62'ye çıktı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:46
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyonda 62 gözaltı
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KONYA (AA) - Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Konya merkezli 27 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Muhabir: Ahmet Akbıyık

Anahtar Kelimeler:
FETÖKonyaMahremOperasyonTürkiye
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