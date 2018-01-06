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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

- Konya merkezli 27 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 64'e yükseldi

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:58
FETÖ'nün
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KONYA (AA) - Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 64'e çıktı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 zanlının daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 64'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Ocak'ta aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Konya merkezli 27 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 62 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Muğla Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M.A'nın da bulunduğu öğrenilmişti.

Anahtar Kelimeler:
AskerFETÖKonyaMahremOperasyon
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