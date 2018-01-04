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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

- Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir'de bir astsubay gözaltına alındı

04 Ocak 2018 Perşembe 10:49
FETÖ'nün
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ESKİŞEHİR (AA) - Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir'de bir muvazzaf asker yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Kıdemli Astsubay Çavuş F.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 58'i muvazzaf asker, 12'si TSK'den daha önce ihraç edilen 70 şüphelinin yakalanması için 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Askeri Mahrem YapılanmaEskişehirFETÖ
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