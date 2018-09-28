SİVAS (AA) - Sivas merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personele yönelik Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Trabzon, Kayseri, Ankara ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, askeri okuldan ilişiği kesilen 1 öğrenci ile 4 astsubay ve 2 uzman erbaş yakalandı.

Sivas'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.