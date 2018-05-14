KONYA (AA) - Konya merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11'i muvazzaf 14 askerden 7'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i muvazzaf 14 askerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 7 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Mayıs'ta Konya merkezli Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Kırıkkale'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 14 kişiyi gözaltına almıştı.