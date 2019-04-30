MALATYA (AA) - Malatya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli, Ankara, Kayseri, Iğdır, Gaziantep ve Muş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan muvazzaf astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 23 Nisan'da terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli, Ankara, Kayseri, Iğdır, Gaziantep ve Muş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 muvazzaf astsubay, 2 eski askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen astsubay gözaltına alınmıştı.