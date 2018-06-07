FETÖ'nün askeri hücre yapılanması davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 14'ü tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, savunmalarında, iddianamedeki suçlamaları reddetti. Tahliyelerini isteyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşmada tanık olarak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) üzerinden dinlenen, örgütün mahrem imamı olduğunu itiraf eden ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Muammer U, tutuksuz sanıklardan Muhammet K. dışında diğerlerini tanıdığını söyledi.

Tanık Muammer U, örgütün içinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığını ifade ederek, "Duruşmada bulunan sanıkları tanırım. Bunlara ders verdim. Kur'an-ı Kerim, hadis gibi konularla alakalıydı. Örgüt içinde hepsinin bir kod adı vardı. Bir yıla yakın ismini saydığınız isimlerle beraber zaman geçirdim." dedi.

Mahkeme Başkanının, "Sen ne işle meşguldün?" sorusuna Muammer U, "Örgütün okullarında öğretmendim." yanıtını verdi.

Sanıkların mevcut halinin devamına karar veren Mahkeme Başkanı, duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.



