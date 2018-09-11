FETÖ'nün askeri hücre yapılanması davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 14'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.



2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklar ile avukatları hazır bulundu.



Sanıklar, savunmalarında, iddianamedeki suçlamaları reddetti.

Geçen celse, başka bir FETÖ dosyasından yargılanan, örgütün mahrem imamı olduğunu itiraf eden ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tanık Muammer U'nun verdiği ifadelerin tutarsız olduğunu savunan sanık avukatları, tanığın "Örgüt içinde öğretmendim. Huzurdaki 16 kişiden 15'ini tanıyorum." iddiasının delil niteliği taşımadığını ve hükme esas alınamayacağını ileri sürerek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme başkanı, duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.



