KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün "asker imamı" hücre evinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan, astsubayların imamı olduğu belirtilen S.O'nun örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adreste saklandığını belirledi.

Daha önce kapatılan Melikşah Üniversitesinde çalıştığı da tespit edilen S.O, gizlendiği hücre evinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.