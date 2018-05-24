KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski öğretmen, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgüt üyeliğinden tutuklu yargılanan sanık Kenan Şahin ve avukatı katıldı.

Sanıktan, FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalışması, askeri lise öğrencilerine "abilik" yaparak örgütsel eğitim verdiği ve örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullandığı iddialarıyla ilgili son savunmasını yapması istendi.

Ailesinin geçimini sağlamak amacıyla örgütün kapatılan kurumlarında çalıştığını belirten sanık Şahin, telefonundaki yazışma programının üst birimlerdeki kişiler tarafından haberleşme amacıyla yüklendiğini, "Bylock" olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Askeri lise öğrencileriyle ilgilendiğini inkar etmeyen Şahin, "Geçimimi sağlamak için kapatılan kurumlarda belletmen ve müdür olarak görev aldım. Üst birimlerdeki sorumlular benim askeri lise öğrencileriyle ilgilenmemi, ankesörlü telefonlardan irtibat kurmamı istediler." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.