ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - SERTAÇ BULUR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "altın çocukları"ndan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in telefonunda kurulu ByLock uygulaması üzerinden örgütün emniyet yapılanmasında bazı üst düzey kişilerle irtibat kurduğu belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün "altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan ve Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin otoparkına düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp daha sonra tutuklanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Güven'in gözaltına alınmasının ardından üzerinde ele geçirilen cep telefonu incelemeye alındı.

Yapılan incelemede Güven'in, telefonunda yüklü olduğu tespit edilen örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'ta şifre olarak kendisinin, eşinin ve çocuğunun doğum yıllarının son iki hanesini kullandığı belirlendi.

Güven'in ByLock programında diğer örgüt üyelerince "Bilge", "Z.G." ve "Zeki Abi" gibi isimlerle kaydedildiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Güven'in bazı örgüt üyeleri tarafından "Bilge" ismiyle de kaydedilmesinden dolayı Güven'in bu ismi örgüt içerisinde kod adı olarak kullanmış olabileceği değerlendirildi.

İncelemede ayrıca Güven'in ByLock üzerinden irtibat kurduğu kişilerin listesi de çıkartıldı.



Buna göre Güven, ByLock programından örgüt içerisinde önemli konuma sahip isimlerden eski Muş Emniyet Müdürü ve eski Ankara İstihbarat Şubesinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Durmaz, eski Konya ve Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Anadolu Atayün, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, eski Ankara Terörle Mücadele Şubeden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve İstihbarat Daire Başkanlığında eski Teknik, Takip, Operasyon Şube Müdürü Lokman Kırcılı, eski Ankara İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Murat Akkul, eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı, eski İstihbarat Daire Başkanlığında dinleme ve teknik konulardan sorumlu müdür Selat Öztürk, eski İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın ve eski Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünde C Büro Amiri Ertan Aslan ile iletişim kurdu.

Bu isimlerden Kırcılı ile Aktepe, 15 Temmuz gecesi İstihbarat Daire Başkanlığını örgüt adına teslim almak isterken yakalanmıştı.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu bildirilen Güven, Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerince "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" aranmasının yanı sıra kaset kumpasları sanıkları arasında da yer alıyor.