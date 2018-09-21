FETÖ'den yargılanan İHA yönetim pilotu üsteğmene hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3 sanıktan, daha önce açığa alınan İHA yönetim pilotu üsteğmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların duruşmalarına, daha önce açığa alınan tutuklu sanık üsteğmenler Yavuz Uysal ve A.E. ile meslekten ihraç edilen üsteğmen E.İ.O. ile avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında, sanık Uysal'ın TSK mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı, örgütün mahrem imamları tarafından sabit telefon hatlarından ardışık ve periyodik olarak aranarak görüşme yaptığı, örgütün sivil imamları ile görüştüğü, örgüt toplantılarına katılarak kendisine verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği gerekçeleriyle, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık insansız hava aracı (İHA) yönetim pilotu eski üsteğmen Uysal, örgüt ile bağlantısı olmadığını, aksine mağdur olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Sanık avukatı, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından müvekkiline verilen, 2017 yılında en fazla uçuş icra eden pilot olduğuna dair teşekkür plaketini mahkemeye sundu.

Diğer sanıklar A.E. ve E.İ.O. da suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Uysal'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğun devamına hükmetti.

Diğer sanıklar A.E. ve E.İ.O'nun tutukluluğunun devamına karar veren heyet, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapma talepleri ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.