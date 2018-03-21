FETÖ'den kapatılan üniversitenin rektörüne hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, aralarında kapatılan Melikşah Üniversitesi Rektörü Mat, genel sekreteri Demirci, dekan, bölüm başkanları, akademisyen ve personelin bulunduğu 21 sanıktan 18'i, 6 yıl 3 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Onur Genç, tutuksuz yargılanan üniversitenin eski rektörü Mahmut Dursun Mat, genel sekreter Veli Demirci, dekanlar Bilal Vatansever ve Hüseyin Kalyoncu ile akademisyen ve personeller Emin Emirza, Hayrettin Eren, Mustafa Yüzükırmızı, Hasan Güngör, Sema Babayiğit, Metin Mete Özbilen, Ahmet Uyar, Mustafa Yılmaz, Nihat Köroğlu, Abdullah Yuvacı, Necati Vapur, Doğan Bulut, Mehmet Evren Soylu, Onur Genç, Naciye Oral ve Yücel Ceviz ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Umut Hazar ise duruşmaya katılmadı.

Eski rektör Mat ifadesinde, 2013 Temmuz ayında Melikşah Üniversitesine rektör olarak atandığını, kurum KHK ile kapanana kadar bu görevine devam ettiğini söyledi. Başka bir dosyadan yargılan Boydak Holding'in eski yöneticilerinden Memduh Boydak'ın aldığı maaşın üç katını teklif etmesi üzerine Niğde Üniversitesinden ayrılarak bu görevi kabul ettiğini belirten Mat, yeni görevine cemaat üniversitesi olduğu için gelmediğini öne sürdü.

Üniversitenin arkasında Boydak Holding'in bulunduğunu belirten Mat, 17-25 Aralık sürecinden sonra görevinden ayrılmamasına sebep olarak, burada görev yapanların başka yerde iş bulamaması ve eğitimlerine devam eden 5 bin öğrenciyi ortada bırakmak istememesini gösterdi.

Üniversitenin mütevelli heyetinde yer aldığını ve sadece akademik işlerden sorumlu olduğunu belirten Mat, mahkemeye ulaşan dijital inceleme raporlarındaki örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasını kabul etmediğini söyledi.

Telefonunda çıkan Eagle kalıntısına ilişin de bilgisi bulunmadığını belirten Mat, beraatını talep etti.

Sanık Demirci de dijital inceleme raporlarında da yer alan ByLock'u kullandığını kabul ederek, "ByLock çıkan hat, Melikşah Üniversitesinin kurumsal hattıdır. Üniversitenin Bilgi İletişim Kurumu, bu cihazı ve hattı bana zimmetleyerek verdi. Hattı ben kullanıyordum. Bana, 'içinde bir program var, kullanabilirsin.' dediler. Ben de kullandım. ByLock programı olduğunu 15 Temmuz'dan sonra öğrendim. Diğer vakıf üniversiteleri genel sekreterleri ile görüşmem için bu hat verildi. Örgütsel amaçlı kullanmadım, genel sekreterlerle idari konuşmalar yaptım." diye konuştu.

Sanıklardan Oral da ByLock kullandığını, programını cep telefonuna başkasının yüklediğini belirterek, beraatını istedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlarını talep etti.





Mahkeme heyeti, Demirci'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 3 ay, Mat'a 10 yıl, Genç'e 8 yıl 9 ay, Ceviz'e 7 yıl 6 ay, Emirza, Vatansever ve Bulut'a 6 yıl 10 ay 15'er gün, Eren, Yüzükırmızı, Güngör, Özbilen, Kalyoncu, Uyar, Yılmaz, Köroğlu, Vapur ve Hazar'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar Babayiğit, Yuvacı ve Soylu'nun ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan Mat ve Demirci'nin tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu Genç'in mevcut durumunun devamına hükmetti.