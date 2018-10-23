FETÖ'den gözaltına alınan 9 havacı itirafçı oldu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 9'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Ekim'de, FETÖ'nün "mahrem imamlarıyla" irtibatlı oldukları iddiasıyla 33'ü üsteğmen, 3'ü teğmen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında pilotların da bulunduğu şüphelilerden 27'si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İfade işlemleri için emniyete getirilen şüphelilerden 9'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Şüphelilerin, örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdiği, örgütteki "mahrem imamlarını" da teşhis ettiği öğrenildi.

Mahkemeye sevk edilen 9 itirafçı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhabir: Serdar Açıl, Zafer Fatih Beyaz