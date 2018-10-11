FETÖ'den aranan zanlı tüp bebek merkezinde yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kadın şüpheli, tüp bebek tedavisi için geldiği tıp merkezinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hümeyra B'nin, merkez Meram ilçesindeki tıp merkezine giderek, tüp bebek tedavisi için kayıt yaptırdığı tespit edildi.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hümeyra B'yi tıp merkezinde gözaltına aldı.
Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen zanlının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve kapatılan Bank Asya'da hesabının olduğu ileri sürüldü.
Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.