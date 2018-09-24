FETÖ'den aranan eski polis müdürü Esenyurt'ta yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür N, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür N'nin, Esenyurt'ta saklandığını tespit etti.

Polis ekiplerince adrese gerçekleştirilen operasyonda, Özgür N. gözaltına alındı. Şüpheli polis müdürünün üzerinde ağabeyine ait sahte kimlik bulundu.

Özgür N'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Muhabir: Arif Yakıcı