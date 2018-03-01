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FETÖ'den açığa alınan babanın kızını kaçırdığı iddiası

- Konya'da FETÖ'den açığa alınan ve eşi tarafından boşanma davası açılan polis memuru İ.A'nın, velayeti anneye verilen 3 yaşındaki kızını kaçırdığı ileri sürüldü - Ayrı yaşadığı eşinden şikayetçi olan anne Sümeyye A: - "Çocuğumun yokluğunu kabullenemiyorum. Çocuğumun hayatta olduğunu karşı taraf bizim bazı yakınlarımıza söylemişler. Çocuğum yanımda değil ama bir yerlerde nefes alıyor. Bu bile benim için teselli oluyor"

01 Mart 2018 Perşembe 15:33
FETÖ'den açığa alınan babanın kızını kaçırdığı iddiası
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KONYA (AA) - Konya'da FETÖ'den açığa alınan ve eşi tarafından boşanma davası açılan polis memuru İ.A'nın, velayeti anneye verilen 3 yaşındaki kızını kaçırdığı ileri sürüldü.

Konya'da yaşayan ve 10 aydır çocuğunu göremediğini ileri süren anne Sümeyye A. (28), 2013 yılında evlendiği İ.A. ile şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayınca, evinden ayrılarak annesinin yanına taşındığını söyledi.

Evliliklerinin sürmeyeceğini düşündüğü için geçen yıl boşanma davası açtığını ve davada mahkemenin, 3 yaşındaki çocuklarının velayetini kendisine verdiğini ifade eden Sümeyye A, 10 ay önce çocuğunu görüş gününde alan İ.A'nın, o günden bugüne kadar çocuğu teslim etmediğini savundu.

Bunun üzerine, eşi İ.A'dan şikayetçi olduğunu anlatan Sümeyye A, "FETÖ'den açığa alındığını öğrendiğimiz İ.A. hakkında şikayetçi oldum. İdris A, şikayetim üzerine 4. İcra Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmalarına katılmadı. Bu nedenle mahkeme, 'çocuğu teslim etme emrine muhalefet' suçundan İ.A. hakkında 3 ay hapis cezası istedi." dedi.

Kızına kavuşacağı günü bekleyen anne Sümeyye A, İ.A'nın yakınları vasıtasıyla kendi akrabalarına kızının fotoğrafının gönderildiğini fakat kızının durumu hakkında bir şey söylenmediğini belirtti.

Çocuğu için endişelendiğini anlatan Sümeyye A, şunları kaydetti:

"Bu adam FETÖ'den açığa alınmış ve psikolojik durumunu bilmiyorum. Çocuğum ne halde bilmiyorum. Dava 2017 yılının Mayıs ayından beri devam ediyor. Fakat İ.A. görülen davaya bir kere bile gelmediği için sürekli erteleniyor. Ben çocuğumun sağlıklı bir şekilde bulunup teslim edilmesini istiyorum. Küçücük bir kız çocuğunu kaçırıp da ne şekilde bakıyorlar ben bilmiyorum. Çocuğumun yokluğunu kabullenemiyorum. Çocuğumun hayatta olduğunu karşı taraf bizim bazı yakınlarımıza söylemişler. Çocuğum yanımda değil ama bir yerlerde nefes alıyor. Bu bile benim için teselli oluyor."

Anahtar Kelimeler:
BoşanmaFETÖ/PDYKaçırılan çocukKonya 4. İcra Ceza Mahkemesi
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