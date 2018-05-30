FETÖ'cülerin 'telefon kaydı' oyunu deşifre oldu

MALATYA (AA) - Volkan Kaşik - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalarda, örgütün sözde imam ve üyelerinin, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yer alan mensuplarının deşifre olmaması için numaralarını telefonlarına çeşitli formül ve rakamlarla şifreleyerek kaydettikleri saptandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yurt genelindeki soruşturmalar aralıksız devam ederken, gözaltına alınan bazı şüphelilerin verdiği ifadeler, örgütün gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

Özellikle son günlerde yurt genelinde düzenlenen operasyonlar sayesinde FETÖ'nün TSK'daki "sivil imam-kripto asker" ilişkisi çözülürken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı sanıkların verdiği bilgiler ise dikkati çekiyor.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve askeri öğrencilerden sorumlu olan sivil imamlar ifadelerinde, deşifre olmamaları için TSK'daki örgüt üyeleriyle ankesörlü veya kontörlü telefonlardan görüştüklerini, numaralarını telefonlarına çeşitli formül ve rakamlarla şifreleyerek kaydettiklerini itiraf etti.

Kimisi telefon numaralarının son 2 hanesini bir artırıp bir eksilterek, kimisi numaranın son 4 hanesindeki her rakamı 10'a, kimisi de 99'a tamamlayarak kaydeden örgüt üyelerinin, bunun gibi çeşitli şifreleme yöntemleriyle izlerini kaybettirmeye çalıştığı saptandı.

Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kara Harp Okulundaki askerlerden sorumlu sözde "mahrem imam" meslekten ihraç edilen öğretmen T.K. ifadesinde, askeri öğrencilerle telefon görüşmelerini sadece "mahrem imamlar"ın bildiği gizli bir yöntemle yaptığını vurguladı.

Askeri öğrencilerin numaralarını, örgüt içinde kendilerine öğretildiği gibi son 2 haneyi bir artırıp, bir eksilterek cep telefonlarına kaydettiklerine dikkati çeken T.K. "Örneğin, öğrencinin kullandığı telefon numarasının son iki hanesi 35 ise bunu 44 olarak kaydediyorduk. Yani ilk hanesini bir artırıp diğer haneyi bir eksiltiyorduk. Daha sonra telefonumuzdan bu numaraya bakarak kontörlü telefonlar üzerinden öğrencileri arıyorduk. Bunu yapmamızdaki sebep, öğrencinin telefon numarasını üzerimizde taşımamak ve telefonumuzda telefon numarasının açığa çıkmaması içindi." ifadelerini kullandı.

Telefon numaralarına "gizli formül"

Aydın'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik davada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski astsubay H.K. ise ifadesinde, örgüt üyelerinin şifreli telefon numaraları kullandığını, gerçek numarayı bulmak için son 4 rakamın her birini 10'a tamamlamak gerektiğini bildirdi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan H.K, "Mesela bana verilen numaranın sonundaki 24 16'yı, her rakamı 10'a tamamlayarak 86 94 şeklinde arıyordum." şeklinde bilgi verdi.

Telefon şifreleme tekniği: 99'a tamamlama

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma sonucu FETÖ'nün TSK'daki kripto örgüt mensupları ile bağlı bulundukları sözde sivil imamların ilişkisi deşifre oldu.

Bazı şüpheliler, ifadelerinde örgütün gizlilik amacıyla uyguladığı telefon şifreleme tekniklerini detaylarıyla anlattı.

Şüpheli S.M, "Örnek verecek olursak son görüştüğüm şahsın adı Yasin, numarası '5xx xxx xx 25' ise ben bu şahsı cep telefonuma adını Ahmet, numarasını ise '99-25=74', '5xx xxx xx 74' olarak kaydediyorum. FETÖ yapılanması içerisinde askerlerden sorumlu hususiler ve mahrem yapı abileri, kendilerine bağlı askerleri cep telefonlarına bu şekilde kaydeder, dışarıdan umuma açık iş yeri ve kontörlü hatlardan arayarak şifreli konuşmayla görüşme yapar. Bu sıkça uygulanan bir tedbir şeklidir. Amaç örgütsel gizliliği sağlamaktır." şeklindeki bilgileri paylaştı.

Zanlı O.Ç. ise telefon şifrelemede kullanılan başka bir teknik konusunda şu bilgileri verdi:

"Askeri okulu kazandığım netleşince 'Yüksel' abi bana yeni bir telefon numarası almamı ve eski telefonumu bir daha kullanmamamı söyledi. Ben de bunun üzerine şu anda kullanmakta olduğum hattı aldım ama okula gidinceye kadar bu hattı kullanmadım. Yüksel abi bana okula gittikten sonra kendisini kesinlikle yeni hattından aramamamı, onu arayacağım zaman dışarıdan ankesörlü bir telefondan aramamı söyledi ve telefon numarasını bir kağıda şifreli bir şekilde yazıp verdi. Bu şifreyi önce anlamadım, bunun üzerine Yüksel abi bana şifreleme şeklini anlattı. Bu şifreleme GSM operatörünü belirleyen ilk 3 rakam hariç geriye kalan numaraları baştan başlayarak ilk rakamı bir değeri aşağı, sonraki rakamı ise bir değeri yukarı olacak şekilde, tüm telefon numarasının rakamlarının değiştirilmesiydi."