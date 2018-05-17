"FETÖ'cü çetenin kumpası içerisinde yapılmış siyasi bir dava"

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin, "Gülerek izliyoruz. Bu kadar komik bir dava olamaz. 'Enteresan' da diyemiyorum. Başından itibaren FETÖ'cü çetenin kumpası içerisinde yapılmış olan siyasi bir dava olduğundan hiç şüphe yok. Davanın seyri bir sürü komikliklerle dolu." dedi.

Kurtulmuş, NTV'de katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Filistin'de yaşanan olaylara ilişkin, İslam ülkelerinin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirip getirmediğine ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, İslam ülkelerinin sorumluluklarını yerine getirmekte zaafiyetler gösterdiğini belirtti.

Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İstanbul'daki olağanüstü zirvesinde Filistin olaylarına ilişkin kararlı ve güçlü adımların atılması temennisinde bulundu. Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin bu konuyla ilgili sonuç almaya yarayacak her türlü diplomatik adımı atmaya hazır olduğunu da söyledi.

- "Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir"

ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin soruya Kurtulmuş, "Gülerek izliyoruz. Bu kadar komik bir dava olamaz. 'Enteresan' da diyemiyorum. Başından itibaren FETÖ'cü çetenin kumpası içerisinde yapılmış olan siyasi bir dava olduğundan hiç şüphe yok. Davanın seyri bir sürü komikliklerle dolu." yanıtını verdi.

Hakan Atilla davası kararının, hukukla insafla vicdanla alakası olmayan bir karar olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu karar, bizim açımızdan yok hükmündedir." dedi.

Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af açıklamasına ilişkin bir soruya ise konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamayı yaptığını hatırlattı.

Hükümetin gündeminde genel af çalışması olmadığının paylaşıldığını vurgulayan Kurtulmuş, bunların ayaküstü değil, bütün teferruatıyla konuşulması ve siyasi, toplumsal sonuçlarıyla değerlendirilerek ele alınması gerektiğini aktardı.

Bahçeli'nin af önerisinin karşılık bulmamasının Cumhur İttifakı'nı etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Hayır etkilemez. Cumhur İttifakı, bir seçim ittifakıdır. Burada AK Parti ile MHP birleşip tek parti haline gelmiyor. AK Parti ile MHP programları, öncelikleri, siyasi tercihleri çok benzer noktaları olsa bile farklı olan iki siyasi partidir. Cumhur İttifakı bu iki siyasi partinin farklılıklarını koruyarak yollarına devam etmesine imkan tanıyan bir ittifaktır. Geçmişte de teröre karşı, 16 Nisan referandumu sırasında, cumhurbaşkanılığı sisteminin kurulması sırasında MHP'nin ciddi destekleri oldu. O süreçlerde de bir ittifak yapıldı. O süreçlerde nasıl iki farklı siyasal kimlik olarak ittifak yapıldıysa 24 Haziran seçimlerinde de hem cumhurbaşkanlığı seçimine hem de milletvekili seçimine dönük olarak ittifak yapıyor. İttifakın sonuçlarının da sandığa olumlu yansıyacağı görülüyor.

Zaten farklı iki parti herhangi bir konuda bu partilerin farklı görüşlerinin olmasından doğal bir şey olamaz. MHP, kendisini feshedip AK Parti ile birleşmiyor ya da iki partinin birleşmesinden ibaret olan bir süreç değil. İki farklı parti, kimlikleri farklı olacak, belli konularda farklılıkları var olacak, bunları devam ettirecekler. Bir seçim ittifakı yapıyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk seçilmiş cumhurbaşkanlığı sisteminin cumhurbaşkanını, inşallah 24 Haziran akşamı sandıklardan çıkarmayı Cumhur İttifakı başaracaktır."

- "Seçimler güçlü bir istikrar çıkaracak"

Kurtulmuş, ilk turda cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin başarı ile sonuçlanacağına inancını yineledi.

Ekonomideki son gelişmelere ilişkin Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünü, genel dengelerin yerinde durduğunu ancak birtakım alanlarda manipülasyonlar yapıldığını söyledi.

Kur üzerindeki manipülasyonlara da işaret eden Kurtulmuş, borsa üzerinde de manipülasyonların yapılabileceğini, buna karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin üretim ekonomisi bakımından faz değişikliğine gittiğinin altını çizen Kurtulmuş, Türkiye'nin köprüyü tam geçmediğini, henüz ortasında olduğunu ifade etti. Seçimlerin güçlü bir istikrar çıkaracağını dile getiren Kurtulmuş, ekonomi, siyaset alanlarında olumlu sonuçlar oluşturacağını vurguladı.

Kurtulmuş, faz değişikliği tamamlandığı zaman Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacağına işaret etti.

- 2018'de 32 milyar turizm geliri

Turizm rakamlarına ilişkin Kurtulmuş, "Bu yıl başta 38 milyon turist geleceğini tahmin ediyorduk. Son verilerle bunun 40 milyon civarında olacağını görüyoruz. Umut ediyorum ki Türkiye, 2018 yılında 32 milyar turizm geliri seviyesine ulaşacak." dedi.

Turizm açısından önemli ve başarılı bir sene geçirileceğini, İngiltere'den 3,5 milyon turistin gelmesini beklediklerini bildiren Kurtulmuş, "Bu İngiliz pazarını yöneten 3 büyük turizm şirketiyle görüştüm. Onlardan aldığımız erken rezervasyon rakamları, bize böyle bir sonuç veriyor. Almanya'nın 5 milyon civarında, Rusların aynı şekilde olacağını düşünüyoruz. Geleneksel pazarlarımızda ciddi bir artış olacak." açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş, özellikle Uzak Doğu'dan gelecek turist sayısında da artış olacağını belirtti.

- "Çağrılar siyasi, turizme etkisi olmayacak"

"Türkiye'ye gitmeyin" çağrılarını hatırlatan Kurtulmuş, "Turizmin dili başka, siyasetin dili başka bir şey." değerlendirmesini yaptı. Türkiye'ye gelen turistin misafirperverliği, güzelliği, izzet ikramı, hizmetlerin kalitesini görerek geldiğini kaydeden Kurtulmuş, bu çağrıların siyasi olduğunu, turizme etkisi olmayacağını dile getirdi.

- Çingene Kızı'nın mozaik parçaları Türkiye'ye dönecek

İstanbul Kültür Çalıştayı'nda 215 kişinin bir araya geldiğini hatırlatan Kurtulmuş, İstanbul'un kimliğinin, hafızasının, başta mimari eserler olmak üzere, somut ve somut olmayan bütün varlıkları korumak gerektiğinin altını çizdi.

Çalıştay sonunda komisyon raporları, somut tekliflerin ortaya çıktığını bildiren Kurtulmuş, bunları takip ederek, yazılı metinler haline getireceklerini söyledi.

Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan ve bugün kentin önemli simgelerinden biri haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarının ne zaman Türkiye'ye getirileceğine ilişkin soruyu Kurtulmuş, "6 farklı mozaik parçasının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili sonuç alınmıştır, karar verilmiştir. Zannediyorum eylül ayına doğru bu eserleri Zeugma Müzesi'ne getirmemiz mümkün olur." şeklinde yanıtladı.

Kurtulmuş, yurt dışındaki 54 eseri daha Türkiye'ye getirmek için beklediklerini, bir gün bu eserleri de Türkiye'ye getireceklerini vurguladı.

