FETÖ zanlısına polis operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.T'nin, Şeker Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Polis, zanlı M.T'nin kullandığı aracı takibe aldı. Ekipleri fark eden şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.