FETÖ zanlısı yol uygulamasında yakalandı

- Eskişehir'de FETÖ/PDY üyeliğinden aranan şüpheli, polisin yol kontrolü sırasında gözaltına alındı

FETÖ zanlısı yol uygulamasında yakalandı
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı, yol kontrolü sırasında yakalandı.

Eskişehir-Bursa kara yolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan mühendis Alparslan T'nin, İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "terör örgütü üyeliği" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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