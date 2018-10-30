FETÖ üyeleri iletişim için her yolu denemiş

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 10'u tutuklu, biri firari 58 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 10'u tutuklu 57 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki görüşünde, çoğu eski asker olan tüm sanıkların, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Terör örgütü üyelerinin ankesörlü telefondan yaptıkları iddia edilen görüşmelerin yanı sıra farklı yöntemler de kullandığına değinilen esas hakkındaki görüşte, "Cep telefonuna kaydedilen numaraların son iki hanesinin 99'a tamamlanması yöntemi kullanılmıştır. Örneğin bir telefon numarasının son iki hanesi 50 ise numara telefona kaydedilirken 49 olarak yazılmış." ifadesi kullanıldı.

- "Çaldır kapat şifresi"

Ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalara da dikkat çekilen esas hakkındaki görüşte, "Aramalarda önce hatalı daha sonra gerçek numaraların arandığı tespit edilmiştir. Çaldır kapat şifresi kullanılarak çoğu zaman örgütün deşifre olmaması sağlanmış, toplantının yapılacağı yere örgüt üyelerinin cep telefonlarına çağrı bırakılarak davet gönderildiği anlaşılmıştır." kanısına yer verildi.

Sanıklar, son savunmalarını yapmak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

FETÖ'nün, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanması"na yönelik 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 57 askerden 23'ü tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir önceki duruşmasında, 13 sanık daha tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Firari bir sanık ise aranıyor.

