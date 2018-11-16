'FETÖ taşınmazlarını kaçırmaya çalışmış'

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de "silahlı terör örgütü yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 154'ü tutuklu 381 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 213'ü 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arası, 17'si ise "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karar sonrası davanın bazı detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre, sanıklardan bazılarının, 17-25 Aralık sonrası FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma ve operasyonların hızlandığı 2015 yılında, kendilerine kayıtlı taşınmazları başka şahıs, şirket ya da vakıfların üzerine devrettiği belirlendi.

Sanıklardan bazılarının tapuda şahsına ya da şirketinin üzerine kayıtlı ev, ofis, dershane, öğrenci yurdu ve arsa gibi taşınmazları arkadaş, akraba ya da eşlerine devrederken, bazı taşınmazlar ise başka şirket ya da vakıflara sattıkları tespit edildi.

Dava dosyasında adı geçen OSAŞ Osmaniye Özel Eğitim İşletmeleri A.Ş'nin üzerine kayıtlı Osmaniye merkezde bulunan 5 bin metrekare arsanın 2015'te başka bir şahsa, 6 bin 800 metrekare arsanın ise aynı yıl başka bir şirketin üzerine devredildiği belirlendi.

Dosyada ayrıca örgüte ait olduğu iddia edilen Dünya İnşaat A.Ş'ye ait olan Osmaniye merkezde bulunan sitede dairesi bulunan sanık T.B'nin üzerine kayıtlı daireyi eşi B.Ö.B'ye, sanık H.T'nin ise üzerine kayıtlı daireyi eşi O.T'ye devrettiği belirlenirken, örgüte ait olduğu belirlenen ve ilk olarak dershane olarak daha sonra öğrenci pansiyonu olarak hizmet veren binanın başka bir kişinin üzerine devredildiği ortaya çıktı.

Örgüte ait Mefkure Özel Eğitim A.Ş'ye ait Osmaniye merkezde bulunan 630 metrekarelik arsanın ise yıl içinde önce başka bir şirkete, daha sonra ise bir vakfa devredildiği tespit edilirken, adı geçen dershanede yapılan aramalarda ise ikisinin seri numarası F ile başlayan 4 adet birer dolarlık banknot ile terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu belirlenen kitap ve görsel yayınlar ele geçirildi.

Dava dosyasında ayrıca Osmaniye'de faaliyet gösteren bir hazır yemek şirketinin FETÖ tarafından kurulduğu, hissedarlarının örgüt üyeleri arasından seçildiği ve hissedarların elinde bulunan hisselerin onlara emanet olarak ücretsiz verildiği yer aldı.

İl imamına 15 yıl

FETÖ/PDY'nin Osmaniye'deki yapılanmasına yönelik Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen çatı davasında yargılanan 381 sanıktan sanıklardan 213'ü "silahlı terör örgütü yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arası değişen hapis cezası, 17 sanığa "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, örgütün il imamı olduğu belirlenen Mustafa Tor hakkında ise işlediği suçun örgüt yöneticiliği suçunu oluşturduğu ve sanığın örgüt içerisindeki konumu ve görevi göz önüne alınarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanıklardan 100'ü mahkeme sonucu beraat ederken, 10'una "etkin pişmanlık" tan yararlandıkları gerekçesiyle ceza verilmesine gerek görülmedi. Mahkeme heyeti, 4 sanığın, dosyalarındaki eksiklik nedeniyle dava dosyasından ayrılmasına karar verirken firari 37 sanık hakkında da "yakalama" kararının devam ettirilip sanıkların dosyadan ayrı tutulmasına hükmetti.

Örgüt üyelerinin ByLock yazışmaları

Osmaniye'de görülen davanın iddianamesinde örgüt üyelerinin örgütün haberleşme uygulaması olan ByLock üzerinden yaptığı yazışmalar yer almıştı. Yazışmalarda örgütün sözde üst düzey görevlilerinin örgüt üyelerine, ellerinde bulunan örgüte ait dokümanları yok etmelerini, örgüte ait görsel yayınlara abone olmamaları hatta bayilerden bile satın almamaları yönünde talimatlar verdiği tespit edilmişti.

Yazışmalarda ayrıca örgüt üyelerine, operasyon yapılacağı bilgisinin önceden bildirildiği ve bazı üyelere yurt dışına kaçma uyarısında bulunulduğu belirlenmişti.