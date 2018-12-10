FETÖ şüphelisinin evinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan aranan kişinin evinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.