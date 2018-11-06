FETÖ şüphelisi yolcu otobüsünde yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı yolcu otobüsünde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Ankara karayolunun uygulama noktasında...

FETÖ şüphelisi yolcu otobüsünde yakalandı
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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı yolcu otobüsünde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Ankara karayolunun uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Kimlik kontrolü yapan ekipler, yolculardan M.İ.Ö. hakkında Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olma" suçundan yakalama kararı bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan eski sağlık çalışanı M.İ.Ö. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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