FETÖ şüphelisi yol uygulamasında yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve daha önce açığa alınan subay, yol kontrolü sırasında yakalandı.
Eskişehir-Bursa kara yolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki K.A'nın, deniz üsteğmen olarak görev yaparken açığa alındığı, Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik bir soruşturma kapsamında "terör örgütü üyeliği" suçundan arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.