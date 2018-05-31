FETÖ şüphelisi saklandığı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda, örgütün "büyük bölge talebe mesulü" olduğu iddia edilen şüpheli, polisten kaçarken çatıda yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 ay süren takip sonucu örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı kent merkezindeki hücre evine iftar saatinde operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında polisi fark edip kaçmaya çalışan ve örgütün "büyük bölge talebe mesulü" olduğu iddia edilen M.T, saklandığı evin çatısında yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.