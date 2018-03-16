FETÖ şüphelisi kadına ev hapsi

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde eşiyle gözaltına alınan Hamide K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu öne sürülen Hamide K'ye, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.

Öte yandan, Hamide K'nin ByLock'a bir telefonundan 28 bin 421, diğer telefonundan da 82 kez giriş yaptığı belirlendi.

Örgütün Konya yapılanmasında sözde "Selçuklu eyalet öğrenci sorumlusu" düzeyinde yönetici olarak faaliyet gösteren Yasin K. ile eşi Hamide K, 14 Mart'ta Samsun'un Atakum ilçesinde "gaybubet evi"nde gözaltına alınmıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan ve ByLock kullandığı iddia edilen Yasin K, işlemlerinin ardından Konya'ya gönderilmişti.