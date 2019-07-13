FETÖ şüphelilerinden Kızılırmak'ta

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün "kılcal damarları" diye tabir edilen, örgüt adına çalışan ve deşifre olmamış "mahrem imamlara" yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, Kayseri merkezli Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Erzurum'da, terör örgütünün bölge sorumlularından M.A.Ç'nin de aralarında bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 27 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetin teknik takibi sonucu elde edilen görüntülerde, örgüt üyelerinin araçlarıyla buluşup 30 saniye içerisinde 30 bin dolarlık transfer gerçekleştirdiği kameraya yansıdı.
Operasyonda "himmet" adı altında toplanan 18 bin 500 lira, 2 bin dolar, 805 avro, örgütsel yazışmalar, tutulan yardım kayıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.