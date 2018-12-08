FETÖ sohbetlerindeki 'kör bilgisayar' sırrı

ANKARA (AA) - FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda açılan davalar ve ele geçirilen ByLock mesajlarında örgütün çeşitli iletişim taktikleri deşifre edildi.

Örgüt üyeleri, kullandıkları telefon hatlarının farklı kişiler adına abonelik kaydı olmasına özen gösterdi. Kontörlü cep telefonu hatları ise sürekli olarak örgüt üyeleri arasında değiştirildi.

Söz konusu hatlara kontör yüklenmesi için kamera olmayan iş yerlerinin kullanılmasına dikkat edildi.

FETÖ üyelerinin bir araya geldiği, örgütün stratejisi ve çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunulan toplantılarda ise "sohbet abisi" olarak nitelendirilen mensupların haricindekilerin cep telefonları toplandı.

Bu toplantılarda "sohbet abi"lerinin kullandıkları bilgisayarlar da dikkati çekti. "Sohbet abileri", bu toplantılarda internetle hiçbir şekilde bağlantı kurmayan ve "kör bilgisayar" olarak adlandırılan bilgisayarları kullandı.

Böylece örgüt toplantılarında yer tespiti yapılması ve konuşmaların dinlenmesinin önüne geçilmesi hedeflendi.