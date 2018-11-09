FETÖ sanıklarının yeniden örgütlenmesine ilişkin dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılandıkları davada tahliye edildikten sonra örgütlenmeye çalıştıkları ileri sürülen 8'i tutuklu 12 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar F.S.E, M.Z.G, M.G, A.K, M.A, M.S. Ş.M. ve Ö.F, tutuksuz yargılanan T.B, A.V, M.Ö. ve E.M.B. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan M.S, sadece yemek için bir araya geldiklerini iddia etti.

Hakkında daha önce açılan davada 1 yıl 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiğini belirten M.S, "İş bulamadım, araba alıp satmaya başladım. Nevşehir'de C12 koğuşundan tanıdığım M.G. kendisinde bir araba olduğunu ve satabileceğimi söyledi. Ben de kendisiyle arabayı almak için buluştum. Bana 'Yemeğe gidelim, C12 koğuşundan da bir kaç arkadaş var.' dedi. Bağ evine gittik ve yemek yedik. Yemekten yaklaşık 1,5 saat sonra gözaltına alındık. Herhangi bir örgütsel faaliyetimiz olmadı." diye konuştu.

Diğer sanık M.Z.G. de örgütsel bir amaçla toplanmadıkları savundu.

Cezaevinden çıktıktan sonra restoran gibi yeni bir iş yeri açtığını belirten M.Z.G, "Bu arkadaşlardan bir kısmı iş yerime hayırlı olsun diye gelmişti. Zaman zaman da aileleriyle beraber yemek yemeye geliyorlar, kurbanlık alışverişi de yapıyorlardı. Ben de bir vefa borcu gibi düşündüm ve yemeğe katıldım." dedi.

Sanık Ö.F. ise kendi bağ evi müsait olduğu için burada yemek yediklerini ileri sürdü.

Toplam 11 ay tutuklu kaldığını kaydeden Ö.F, "Aynı koğuşta kaldığım arkadaşlarla tanıştım. Cezaevinde tanıştığım A.K. beni arayarak yemek yiyeceğimizi söyledi. Ben de bağ evimin müsait olduğunu orada yiyebileceğimizi söyledim." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar T.B. ve A.V. de operasyon düzenlenen bağ evindeki yemeğe katılmadıkları iddiasını dile getirdi.

Diğer sanıklar ise suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamı, tutuksuz yargılananların da adli kontrol şartının sürmesine karar vererek, eksiklerin giderilmesi ve bağ evinde keşif yapılması için duruşmayı erteledi.