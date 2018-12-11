FETÖ sanıklarının yeniden örgütlenmesine ilişkin dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılandıkları davada tahliye edildikten sonra örgütlenmeye çalıştıkları ileri sürülen 8'i tutuklu 12 sanığın duruşması görüldü.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar F.S.E, M.Z.G, M.G, A.K, M.A, M.S. Ş.M. ve Ö.F, tutuksuz yargılanan T.B, A.V. ve E.M.B. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, önceki duruşma alınan karar kapsamında celse arası sanık Ö.F'ye ait bağ evinde keşif yapıldığını, burada tanık beyanlarının alındığını ve bilirkişi raporu hazırlanıp dosyaya konulduğunu belirtti.

Savcı mütalaasında, kuvvetli suç şüphesi ve suçun mahiyeti nedeniyle tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamını istedi.

Mahkeme heyetince tutukluluğa ilişkin söz verilen sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar F.S.E, M.Z.G, M.G, A.K, M.A, M.S. Ş.M. ve Ö.F'nin ev hapsi şartıyla tahliyelerine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Şubat 2019'a erteledi.