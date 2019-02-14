FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 4 sanığa, 2,5 yıl ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık eski komiser yardımcısı Etem B, tutuksuz yargılanan iş adamları Mustafa H, kardeşi Murat H. ve oğlu Ahmet H. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar Mustafa H, Murat H. ve Ahmet H, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kendilerine ait fabrikanın arka kısmında cep telefonlarını yaktıkları, çalışanlarından himmet, burs, bağış, öğrenci evi ve yurtlara yardım, kurban parası, gazete ve dergi aboneliği istedikleri ve 2014'teki yerel seçimlerde HDP'ye oy vermelerini istedikleri yönündeki tanık beyanlarını kabul etmedi.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyaya para yatırdıkları iddialarını da reddeden 3 sanık, örgütle irtibatları olmadığını savunarak beraatlerini istedi.

- 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle tahliyesini istedi

Sanık Etem B. ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" kodu ile derecelendirildiği iddiasını kabul etmediğini söyledi.

Örgütün sohbetlerine katıldığı yönündeki tanık beyanlarını da yalanlayan sanık, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ailesi ve sevdiklerine kavuşabilmek istediğini söyleyerek tahliyesi ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Mustafa H. ve Murat H. ile Etem B'ye, "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Ahmet H'ye ise aynı suçtan 2,5 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanık Etem B'nin tahliyesine hükmetti.