FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ayrı ayrı yargılanan 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay, diğerine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar açığa alınan astsubay Fahri Ü. ve Vergi Dairesinden ihraç edilen gelir uzman yardımcısı Muhammed Said G. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Fahri Ü, "2013 yılında ardışık aramayla 2 defa arandığı" iddiasını, aradan çok zaman geçtiği için hatırlamadığını söyledi.

Arayanları tanımadığını, bu yapıyla hiçbir bağı olmadığını öne süren sanık, tahliyesi ve beraatini istedi.

Muhammed Said G. de tanık beyanlarında, örgütün, bu yapıdan ayrılan ya da bağlantısı kopmuş kişileri tekrar kazanmak amaçlı yürüttüğü ve "ümitçilik" olarak adlandırdığı faaliyeti yapmadığını, ilk defa duyduğunu iddia etti.

Esnaf ve öğrencilerden sorumlu olduğu iddiasını da kabul etmeyen sanık, beraati ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Fahri Ü'ye 6 yıl 3 ay, Muhammed Said G'ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Fahri Ü'nün tahliyesine hükmedildi.



