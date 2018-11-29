FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan 3 sanıktan ikisi 6 yıl 3 ay, biri 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık açığa alınan astsubay Semih D. ve tutuksuz sanık ev kadını S.K. ile avukatları hazır bulundu. Görevden uzaklaştırılan öğretmen Erkam L. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla salona bağlandı.

Ankara Kara Havacılık Komutanlığında görev yaptığını anlatan sanık Semih D, sabit hatlardan dört farklı tarihte ardışık arama yapıldığı iddiasını, 5 yıl önce yaşanan bir olay olduğu için hatırlamadığını ve kabul etmediğini söyledi.

Helikopter ve uçak kullandığı iddialarını kabul etmeyen sanık, bunların daha önce yapılan teknik uçuşlar olduğunun ortaya çıktığını savundu.

Darbe teşebbüsünden bir gün önce, 14 Temmuz'da izne ayrıldığını ve 20 Temmuz'da döndüğünü belirten Semih D, "Önemli bir komutanlıkta görev yapıyordum. Birliğimin yüzde 50'si şu anda darbe teşebbüsünden yargılanıyor. Suçlu olsaydım ben de şu anda Ankara'da görülen darbe davasında yargılanırdım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Etkin pişmanlıkta bulunan S.K. de örgütün gizli haberleşme programını kullandığını, bunu da komşusunun telefonuna yüklediğini itiraf etti.

Eşinin örgüt içerisinde yurt müdürü olarak görev yaptığını belirten sanık, kendisinin de üniversite son sınıf öğrencilerinin kariyer planlamasına yardımcı olmaya çalıştığını anlattı.

Sanık Erkam L. ise örgütün gizli haberleşme programı yüklü telefon hattını kendisinin kullandığını fakat programı kullanmadığını öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Semih D. ve Erkam L'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek tahliyelerine hükmetti, etkin pişmanlığı kabul edilen S.K'yi de aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.