FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 4 sanığa, 2 yıl 1 ay ila 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar örgüt okullarında öğretmenlik yapan Tuğba E. ve daha önce açığa alınan polis memuru Hülya B, tutuksuz sanık eski askeri öğrenci Mehmet Çağlar M. ile avukatları hazır bulundu.

Etkin pişmanlıkta bulunan sanık Mehmet Çağlar M, örgüt ile bağını 2015 yılında kopardığını anlatarak, "ByLock programını kullandım ama böyle bir amaç için kullandıklarını bilmiyordum. Bilseydim yüklemezdim. Askeri lise öğrencileri ile ilgilendiğim iddiası doğru değildir, ben lise öğrencileri ile ilgileniyordum. 2017 yılında jandarma subay sınavlarına girip kazandım." diye konuştu.

- "Benden haber beklemeyin, başınızın çaresine bakın"



Örgütün okullarında "tayinci" olarak çalıştığı iddia edilen Tuğba E. de 2016 yılına kadar örgütün okullarında matematik öğretmenliği yaptığını söyledi.

Firari olan eşinin, örgütün farklı illerde bulunan okullarında çalıştığını, bu nedenle kendisinin "tayinici" olarak değil, eşi nedeniyle farklı illerde çalıştığını öne süren Tuğba E, şunları söyledi:

"Eşim 2016 Temmuz ayından beri yok. 2 çocuğumla beraber 2 yıldır babamın evinde kalıyorum. Firari eşim gitmeden önce bana, 'benden haber beklemeyin, başınızın çaresine bakın' dedi. Eşim öğretmendi, örgütün bölge imamı olduğu iddiası hakkında bilgim yoktur. Böyle bir amaçları olduğunu bilseydim çalışmazdım. Örgüt üyeliği ile yargılanmak benim için onur kırıcı bir durum. Beraatimi istiyorum."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün emniyetteki mahrem hizmetleri kapsamında yapılan çalışmada ele geçirilen listede "EA" ibaresiyle, "örgüte üye olan ancak belli başlı noktalarda eksikliği olduğu" değerlendirildiği için fişlenen sanık Hülya B. de kodlamayı kabul etmediğini söyledi.

ByLock programını indirmediğini ve kullanmadığını savunan sanık, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tuğba E'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, Hülya B'ye 6 yıl 3 ay ve etkin pişmanlığı kabul edilen Mehmet Çağlar M'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar Tuğba E. ve Hülya B'nin tahliyesine hükmetti.

Öte yandan, aynı suç kapsamında 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan eski imam Ercan P, örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı ve ByLock programını kullandığı iddialarının doğru olmadığını kaydederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ercan P'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.