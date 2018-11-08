FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 3 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet S. ve Muhammed Serdar S. ile avukatları hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" kodu ile derecelendirildiği iddiasını kabul etmeyen sanık Mehmet S, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u da kullanmadığını öne sürdü.

Hiçbir suç işlemediğini iddia eden Mehmet S, 28 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliye ve beraatini istedi.

Üniversite öğrencisi Muhammed Serdar S. de ByLock programını kullanmadığını savundu. Üniversite eğitimini tamamlamak istediğini, suçsuz olduğunu belirten sanık, tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet S'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti. Muhammed Serdar S'yi ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp tahliye etti.

Öte yandan, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan yargılanan tutuksuz sanık Arif A, örgüt liderinin talimatıyla 2014 yılında Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

O dönemde evi, arabası olan kişilerin bunları satarak parayı Bank Asya'ya yatırdığını anlatan Arif A, kendisinin de evi ve arabası olmasına rağmen böyle bir destekte bulunmadığını belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Arif A'ya, 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

