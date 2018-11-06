FETÖ sanıklarına hapis cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada, örgütün il yöneticileri ve sözde "il imamı"nın da aralarında bulunduğu 24 sanıktan 16'sı, 1 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklar Mustafa Yıldırım, Naim Salihoğlu, Murat Şahin, Mehmet Nuri Sinan, tutuksuz sanıklar Mehmet Fatih Şeybeoğlu, Yavuz Selim Koçyiğit, Metin Tufan, Mevlüt K, Ünal Benli, Turgut Coşkun, Mustafa Yüce, Osman Ocak, Tugay Somar, Mehmet Akif İçigen, Murat Kocar, Murat Türkyılmaz, Şevki Karaca ve Osman Yaman ile müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu.

Firari sanıklar Murat Bayır, Mustafa Gümüş, Mustafa Yıldırım, Osman Çıtak ve Tahsin Ateş ile örgütün sözde "il imamı" Musa Kaya'nın halen arandığı tutanağa geçildi.



Sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Murat Şahin'e 12 yıl, Mustafa Yıldırım ve Naim Salihoğlu'na 9 yıl 4'er ay, tutuksuz sanıklar Mehmet Fatih Şeybeoğlu'na 6 yıl 10 ay, Yavuz Selim Koçyiğit, Metin Tufan, Turgut Coşkun ve Mustafa Yüce'ye 6 yıl 3'er ay, Ünal Benli'ye 7 yıl 6 ay, Osman Ocak'a 1 yıl 6 ay, Tugay Somar'a 5 yıl 10 ay, Mehmet Akif İçigen'e 6 yıl 10 ay, Murat Kocar ve Murat Türkyılmaz'a 8 yıl 9'ar ay, Şevki Karaca ve Osman Yaman'a ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Mevlüt K'ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Nuri Sinan ile firari 6 sanığın dosyalarını ayırdı.