FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan iki sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, kapatılan Burç Eğitim Kurumları çalışanı tutuklu sanık H.Ç. ve avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.T. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını itiraf eden sanık M.T, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bildiklerini anlattığını söyledi. Pişman olduğunu belirten M.T, beraatini talep etti.

Sanık H.Ç. ise örgüt üyeliği suçlamasını reddederek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, H.Ç'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti. Mahkeme, etkin pişmanlığı kabul edilen M.T'ye ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. M.T'nin cezası, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildi.

Öte yandan, aynı mahkemede ayrı ayrı tutuksuz yargılanan ve aralarında polis memuru, uzman jandarma ve kapatılan Zaman gazetesi dağıtım yetkilisinin de bulunduğu 4 sanık, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan M.Y, F.D. ve İ.U. ile SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katılan S.Ç'nin, delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.