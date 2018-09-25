FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan eski üsteğmen ve öğretmen, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar ihraç edilen üsteğmen Muharrem Ü. ve öğretmen Semih E. ile avukatları hazır bulundu.

Ankesörlü telefon üzerinden örgütün "mahrem imamlarıyla" periyodik ve ardışık iletişim kurduğu iddiasıyla yargılanan sanık Muharrem Ü, 2012 yılında yapıldığı belirtilen aramayı hatırlamadığını öne sürdü.

O dönemde, teskeresini alan veya çarşı izninde olan askerler tarafından aranmış olabileceğini kaydeden sanık, suçsuz olduğunu savunarak tahliye ve beraatini istedi.

Sanık Semih E. ise kendini geliştirebilmek amacıyla örgütün dershanesinde çalıştığını ve öğrenci evlerinde kalan öğrencilere matematik dersi verdiğini öne sürdü. Örgütün "mahrem imamlarından" olduğu iddiasını reddeden sanık, 3 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen C.A. ise sanığın, kendisinin de bulunduğu 3 kişiye "ev abiliği" yaptığını, dini sohbet ve matematik dersi verdiğini söyledi.

Askeri lise sınavını kazanıp İzmir'e gittikten sonra sanıkla birkaç kez bu şehirde de görüştüğünü belirten C.A, "Daha sonra başka bir 'abi' ile görüşüyordum. Bu görüşmeler, iki haftada bir sivil elbise ile buluşma şeklindeydi. Bana, telefonda konuşmamam ve okulda söylemlerime dikkat etmem söyleniyordu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdiği iki sanığın tahliyelerine hükmetti.