FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 5 sanık, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, daha önce açığa alınan tutuklu sanık astsubay Mustafa Eryiğit, daha önce ihraç edilen tutuksuz sanık Fatih Özkan ve Turan Çavdar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık, "askerlerden sorumlu imam" Numan İlhan ile tutuksuz sanık Ayşenur Ateş ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Etkin pişmanlıkta bulunan sanık Özkan, örgütte "Salih" kod adını kullandığını ve sohbetlerine katıldığını itiraf etti. İstanbul'da kısa bir süre örgüt içinde bulunduğunu belirten Özkan, "Bunların gerçek yüzünü bilmiyordum. Vatanıma ihanet etmedim." dedi.

Sanıklardan, örgütün "askerlerden sorumlu imam" olduğu iddiasıyla yargılanan İlhan, tanık beyanları doğrultusunda ve örgütün sohbetlerine katıldığı iddiasıyla yargılanan astsubay Eryiğit, örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan Çavdar ve Ateş ise suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İlhan'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay, sanıklar Eryiğit ve Ateş'e 6 yıl 3'er ay ve etkin pişmanlığı kabul edilen sanık Özkan'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Çavdar'ı ise "terör örgütüne yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık İlhan'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, Eryiğit'in ise tahliyesine hükmetti.