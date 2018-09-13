FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, aralarında daha önce ihraç edilen komiser yardımcısı, polis memuru ve imamın da bulunduğu 8 sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen karar duruşmalarında tutuksuz sanıklar, daha önce görevinden ihraç edilen polis memuru Ahmet Çalışkan, imam Muhittin Aksüt ve Kani Yolci ile avukatları hazır bulundu. Daha önce görevinden ihraç edilen komiser yardımcısı Mehmet Sait Yaylagül ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" kodu ile derecelendirildiği iddiasını kabul etmeyen sanık Yaylagül savunmasında, "Bu bir fişlemedir. Kabul etmek mümkün değildir. İradem dışında hazırlanan bir listede ismimin çıkması beni örgüt üyesi yapmaz." dedi.

Tanık beyanlarını kabul etmeyen Yaylagül, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u cep telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Sanık Çalışkan da örgütün sohbetlerine katıldığı iddiasını reddederek, beraatini talep etti.

- "AK Parti'yi yıkacağız"

Sanık Aksüt de tanık beyanlarında örgütün toplantılarına katıldığı, kapatılan Zaman gazetesinin alınması için teşvikte bulunduğu, örgüte eleman kazandırdığı, 2014 seçimleri öncesi, "AK Parti'yi yıkacağız" ve "Bu parti dışında hangi partiye oy vermek istiyorsanız verin" dediği iddialarını kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Sanık Yolci de hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yaylagül'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasına hükmetti. Heyet, sanık Yolci'ye aynı suçtan 7 yıl 6 ay, Aksüt ve Çalışkan'a da 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Öte yandan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanık kapatılan Zaman gazetesi dağıtıcısı Murat Şahin ile avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar daha önce meslekten ihraç edilen astsubay A.K, askeri personeller U.B. ve M.F.G. ise SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanık Şahin suçlamaları kabul etmezken, A.K, U.B. ve M.F.G. ise etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattıklarını belirtip, beraatlarini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şahin'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, etkin pişmanlıklarını kabul ettiği A.K, U.B. ve M.F.G'yi ise 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.