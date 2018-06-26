FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve aralarında örgütün mahrem yapılanmasında yer alanların da bulunduğu 4 sanık, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanık eczacı İlay Başaran Akçay, tutuksuz yargılanan eski komiser yardımcısı Ayhan Duran, ihraç okul müdürü Metin Keçeci ve eski polis memuru Bülent Turan ile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının, esasa ilişkin mütalaasında, sanıklardan Duran'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu A5 kodu ile derecelendirildiği, örgütün toplantılarına katıldığı ve himmet verdiği yönündeki tanık beyanları nedeniyle cezalandırılmasını talep etti.

Duran savunmasında, örgüt şemasından haberdar olmadığını ve nasıl hazırlandığını bilmediğini öne sürdü. Örgüt sohbetlerine katıldığını kabul eden Duran, "Vatanımı, milletimi seviyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ içerisinde olan, "benim örgütüm" diyen ancak himmet vermeyen, toplantılara gelmeyen, namaz ve karşı cins konusunda zaafı olanların bulunduğu EA ile derecelendirilen sanık eski polis Turan da 22 yıldır bu mesleği yaptığını ve bugüne kadar kimsenin bu örgütle irtibatlı ismini zikretmediğini savundu.

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından da çalışmaya devam ettiğini kaydeden Turan, "Değil terörist, şehit olmaya hazırım." dedi.

- "Meraktan girdim"



Sanıklardan Keçeci de 2010 yılında kredi çekmek için hesap açtığı Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatıyla 2014 yılında mevduat artırımına gittiği yönündeki iddianın doğru olmadığını, bu bankadaki 173 bin lirasının, ev ve araç satışı ile kardeşinden aldığı borç para olduğunu ifade etti.

Mahkeme başkanının, 2017 yılında örgüte ait sitelere girdiğini hatırlatması üzerine Keçeci, "Meraktan girdim." diye konuştu.

Sanık Akçay ise hakkındaki örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, Bank Asya'ya para yatırdığı, sosyal medya hesabından Fetullah Gülen'in çok sayıda fotoğraf, video ve sözlerinin bulunduğu, örgüt lideri lehine paylaşımlarda bulunduğu iddialarını kabul etmeyerek, tahliye ve beraatını istedi.

Mahkeme başkanı, sanıklar Turan, Akçay ve Duran'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay, Keçeci'ye ise aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu sanık Akçay'ın tahliyesine hükmetti.