FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan aralarında iş adamlarının da bulunduğu 4 sanığa hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Ahmet Önder Çot ve Semaynur Aslan, tutuksuz sanıklar Osman Köseoğlu ve Mahmut Alak ile avukatları hazır bulundu.

İş adamı Köseoğlu savunmasında, örgüt tarafından üst düzey değil de alt düzeyde kullanıldığını kabul ettiğini belirterek, "Eşim paralarını yastık altında tutmak yerine, hangi banka yakınsa oraya yatırmıştır. Bank Asya'ya talimatla para yatırmamıştır. Vereceğiniz kararın benim ve ülke için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

GESİAD üyeliği ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle örgüt üyeliği ile suçlandığını öne süren Köseoğlu, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

İş adamı Mahmut Alak da 17/25 Aralık öncesi cemaat olarak bildiği bu yapının oturmalarına katıldığını fakat yardım toplamadığını iddia ederek beraatini talep etti.

Kur'an kursu öğreticisi Semaynur Aslan da örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasını kabul etmeyerek, "Kur'an kursu hocası olduğum için her türlü insanla içtihadım oldu. Örgüt üyesi değilim." dedi.

Ahmet Önder Çot ise ByLock çıkan hatların ikisinin de kendisine ait olduğunu fakat bu programı indirmediğini ve kullanmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Alak'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, Köseoğlu, Çot ve Aslan'a ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi, Aslan ve Çot'un tahliyesine hükmetti.