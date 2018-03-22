FETÖ sanıklarına hapis cezası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, Kırıkkale Üniversitesinin akademik ve idari personeline yönelik davada tutuksuz yargılanan 4 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan Bülent Çatalbaş, Eyüp Koç, Serhat Demirer ve Ahmet Aksoy ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Çatalbaş savunmasında, ByLock kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Sanık Koç da FETÖ'nün terör örgütü olduğunu bilmediğini ileri sürerek, bunu 15 Temmuz'da anladığını savundu.

FETÖ üyesi olmadığını belirten Koç, beraatini talep etti.

Sanık Aksoy da suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Çatalbaş, Koç, Demirer ve Aksoy'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.