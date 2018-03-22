FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 5 sanık, 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık örgütün mahrem imamı olduğu iddia edilen mühendis Erdinç Çanakçı ve Kübra Güngör ile tutuksuz sanıklar mali müşavir Mehmet Uçarkuş, Hürmet Suna, Hasan Cabbar ve Zekeriya Güngör ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan iş adamı Uçarkuş, ifadesinde 40 yıldır Kayseri'de mali müşavirlik yaptığını söyledi.

18 Mart 2015'te Kırgızistan gezini esnaf arkadaşlarıyla örgütsel amaçlı değil, turistik amaçlı gerçekleştirdiğini iddia eden Uçarkuş, burada örgütle bağlantılı üniversite gezisi yaptıklarını belirtti.

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Uçarkuş, beraatini talep etti.

Sanıklardan mühendis Çanakçı da örgütün mahrem imamı olduğu, gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve Kayseri küçük bölgeden sorumlu olduğu iddialarını reddetti. Çanakçı, 1,5 yıldır tutuklu bulunduğunu dile getirerek, tahliye ve beraatini istedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Çanakçı'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay, Uçarkuş ve Kübra Güngör'e 6 yıl 3'er ay, Suna ve Cabbar'a örgüte yardım etme suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklardan Zekeriya Güngör'ün ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Sanıklardan Çanakçı'nın tutukluluğunun devamına hükmeden heyet, Kübra Güngör'ü ise tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.