FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 13 sanık, 3 yıl 9 ay ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık eczacı Kasım Akçay ve Hikmet Gök, tutuksuz sanık iş adamı Cüneyt Gazezoğlu ile avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık Fatih Toplu ise duruşmaya katılmadı.

Gazezoğlu ifadesinde, örgütle irtibatlı olan ve kapatılan Pınar Eğitim Kurumları AŞ'ye ortaklığına ilişkin, öğrenci okuttuğu ve hayır işi olduğu söylendiği için sadece kağıt üzerinde ortak olduğunu öne sürdü.

Cahilce yaptığı bu hata nedeniyle mahkeme heyetinin karşısında bulunmaktan utandığını kaydeden Gazezoğlu, bu hatadan dolayı çok pişman olduğunu belirtti.

Bank Asya'nın da aralarında olduğu birçok bankada hesabı bulunduğunu, örgüt liderinin talimatıyla bu bankaya 2014 Eylül'ünde para yatırdığı iddiasının doğru olmadığını savunan Gazezoğlu, Kırgızistan'a yaptığı gezinin ise örgütsel amaçlı değil, ticari nedenle gerçekleştiğini dile getirdi.

Gazezoğlu, sosyal medyada hükümet aleyhindeki paylaşımlarına ilişkin, amacının bir terör örgütünü savunmak olmadığını, o zaman haksızlık yapıldığını düşündüğü için bu paylaşımlarda bulunduğunu öne sürdü.

Sanıklardan örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia edilen eczacı Akçay da iddianın doğru olmadığını söyledi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u cep telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını ifade eden Akçay, "Bilmeden bir işe bulaştıysam devletimden özür diliyorum. Bir kumpasın ortasında kaldım. İyi niyetimi kullandılar, özür diliyorum. 15 aydır tutukluyum, eşim de tutuklu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanıklardan Gök de hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Akçay'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, Gazezoğlu ve Gök'e 8 yıl 1 ay 15'er gün, Toplu'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Akça'nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Eski Saadet Partisi İl Başkanının yargılanmasına devam edildi

Eski Fazilet Partisi ve Saadet Partisi il başkanı avukat Mustafa Akkaş ve kapatılan AHUDER'in eski başkanı kardeşi avukat Halil İbrahim Akkaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı mahkemede savcı mütalaasına açıkladı.

Savcının, Mustafa Akkaş'ın delil yetersizliğinden beraatini, Halil İbrahim Akkaş'ın ise cezalandırılmasını talep etmesinin ardından sanık ve avukatları savunma için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Nisan'a erteledi.

Öte yandan, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Mehmet Akif Karagöz ve Serkan Yılmaz, tutuksuz yargılanan Murat Sığırcı, Fatma Özdoğan, Hürü Şahan, Talip Akkaymak, Özkan Köse, Pelin Şeran ve Zeynep Şahin ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Özdoğan, etkin pişmanlıkta bulunup bildiklerini anlattığını ifade ederek, beraatini istedi.

Diğer sanıklar ise üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Sığırcı, Akkaymak ve Yılmaz'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9'ar ay, Karagöz, Şahan ve Köse'ye 7 yıl 6'şar ay, Şeran ve Şahin'e 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlığı kabul edilen Özdoğan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklar Sığırcı ve Akkaymak'ın tutuklanmasına, tutuklu sanıkların ise mevcut durumlarının devamına hükmetti.







